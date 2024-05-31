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  4. Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları batıda artıyor, doğuda azalıyor

Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları batıda artıyor, doğuda azalıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Artvin, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları batıda artıyor, doğuda azalıyor - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları batıda artıyor, doğuda azalıyor - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları batıda artıyor, doğuda azalıyor - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları batıda artıyor, doğuda azalıyor - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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