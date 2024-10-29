Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu