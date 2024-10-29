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  4. Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz kıyıları ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. İşte 29 Ekim 2024 Salı gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgede yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

3 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

4 | 8