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  4. Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıkları yükselecek

Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıkları yükselecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden saatlerinden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması ve ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıkları yükselecek - Sayfa 1

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıkları yükselecek - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıkları yükselecek - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurdun iç kesimlerinde hava sıcaklıkları yükselecek - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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