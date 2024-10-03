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  4. Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son tahminlere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak... - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

1 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak... - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

2 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak... - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

3 | 8
Meteoroloji son raporu yayınladı: Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak... - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

4 | 8