Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) haftalık hava durumu tahminini yayınladı. Hava sıcaklığı bugünden itibaren azalışa geçiyor. 10 Ocak Çarşamba günü ise İstanbul'a karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, megakente kar yağışı için oran da paylaştı. İşte ayrıntılar...
Türkiye yeni yıla mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklıkla girerken İstanbul'a ne zaman kar yağacağı merak ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4-10 Ocak'a ilişkin haftalık hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, bugünden itibaren başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak.
İstanbul'da yağmur ve sağanak yağış, cumartesi gününe (6 Ocak) kadar etkili olacak.
Meteoroloji'nin verilerine göre; cuma (5 Ocak) ve cumartesi günü (6 Ocak) hava normale dönecek, pazar gününden itibaren yağışlar etkisini gösterecek.