Meteoroloji tarih verdi, soğuk hava etkisi altına alacak: İstanbul'a kar yağışı geliyor
Türkiye'nin, perşembeden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Meteoroloji, 4 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Şırnak, Siirt, Van ile Hakkari ve Bitlis çevreleri için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Meteoroloji haftalık tahmininde İstanbul'a kar yağışı için tarih de verdi.
Türkiye perşembe günü, Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı sistemin etkisi altına girecek. Bu yeni sistemin etkisiyle perşembe günü Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yağışlar görülecek.
Yoğun kar yağışı uyarısı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Ocak'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
4 il için sarı kodlu uyarı
Meteoroloji, Hakkari, Siirt, Şırnak ve Van için sarı kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde yoğun kar yağışı bekleniyor.
Kuvvetli rüzgar uyarısı
Rüzgarın Marmara'nın güneyi ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji, 7 günlük hava durumu tahmin raporunu da paylaştı. Cuma gününden itibaren yurdun büyük bir bölümü yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Cuma ve Cumartesi günü İstanbul'da sağanak yağış bekleniyor.