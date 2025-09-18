  1. Ekonomim
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10 derece birden düşecek

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, yaptığı açıklamada hava sıcaklıklarının 10 derece düşeceği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, 18 Eylül 2025 Perşembe günü için kuvvetli rüzgar ve sıcaklıklarda düşüş uyarısında bulundu.

SAĞANAK YAĞIŞLAR ETKİLİ OLACAK

Yapılan değerlendirmelere göre, gece saatlerinden itibaren yarın akşam saatlerine kadar bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. 

Erzincan ve Bayburt çevrelerinde yağışların hafif, Erzurum’un kuzey ve doğu bölgeleri ile Ardahan çevresinde ise orta şiddette ve zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgârın, bugün öğle saatlerinden itibaren Bayburt ve Erzincan çevrelerinde, yarın ise Erzurum’un genelinde kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. 

