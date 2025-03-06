Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Hangi illerde görülecek, kaç gün sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Suriye üzerinden gelen toz taşınımı ile ilgili kritik uyarıda bulundu. Pek çok kentte etkisini gösterecek toz taşınımı ile ilgili 2 bölge için uyarı yapıldı. Peki, Toz taşınımı hangi illerde görülecek, kaç gün sürecek? İşte detaylar...
Suriye’den gelen toz fırtınası Türkiye’yi vuracak. Meteoroloji’den kritik uyarı geldi. Suriye üzerinden gelen toz bulutu Akdeniz bölgesinin doğusu ve Güneydoğu'da pek çok kenti etkileyecek.
Devasa toz fırtınası geliyor
Devasa bir toz fırtınasının Türkiye’nin güneyinde etkili olması beklenirken, uzmanlar halkı, özellikle de solunum yolu rahatsızlığı olanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
3 gün etkili olacak
Türkiye, Afrika ve Orta Doğu kaynaklı yoğun toz taşınımının etkisi altına girmesiyle, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğun toz fırtınası görülecek. Toz taşınımı olarak adlandırılan bu hava olayının üç gün boyunca etkili olması bekleniyor.
Astım ve akciğer hastalığı olanlar dikkat!
Büyük miktarda demir parçacıklarıyla yüklü toz tabakası, özellikle astım veya diğer akciğer rahatsızlıkları olan kişilerde kuru öksürük ve hapşırık gibi alerji semptomlarını da tetikleyebiliyor. Uzmanlar, "Bu tozlar bakteri ve mantar taşıyabilir, solunum yolu hastalıkları olanlar büyük risk altında!" uyarısı yapıyor.