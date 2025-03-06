Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı: Hangi illerde görülecek, kaç gün sürecek?

Astım ve akciğer hastalığı olanlar dikkat!

Büyük miktarda demir parçacıklarıyla yüklü toz tabakası, özellikle astım veya diğer akciğer rahatsızlıkları olan kişilerde kuru öksürük ve hapşırık gibi alerji semptomlarını da tetikleyebiliyor. Uzmanlar, "Bu tozlar bakteri ve mantar taşıyabilir, solunum yolu hastalıkları olanlar büyük risk altında!" uyarısı yapıyor.