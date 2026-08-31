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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sağanak alarmı! İşte yağış beklenen bölgeler

Meteoroloji, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü için hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Samsun, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Van'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sağanak alarmı! İşte yağış beklenen bölgeler - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kayseri, Sivas, Ordu, Tokat, Van çevreleri ile Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı ve Samsun'un doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sağanak alarmı! İşte yağış beklenen bölgeler - Sayfa 2

Yağışların, Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Ordu ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sağanak alarmı! İşte yağış beklenen bölgeler - Sayfa 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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Meteoroloji uyardı: 19 ilde sağanak alarmı! İşte yağış beklenen bölgeler - Sayfa 4

Rüzgarın ise genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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