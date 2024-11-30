Meteoroloji uyardı: 2 bölgede sağanak! Sis ve pusa dikkat... (30 Kasım 2024 hava durumu)
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı Ege ve Edirne ile Çanakkale'de ise sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıkların; iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.