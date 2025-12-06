Meteoroloji uyardı: 7 bölgede yağış var! 8 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
Meteoroloji, 6 Aralık 2025 Cumartesi günü için son tahminlerini yayınladı. Bugün 7 bölgede de yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de yağışın şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu ve 8 kent için 'sarı' ile 'turuncu' alarm verildi. Sıcaklıklar düşecek, Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
8 KENT İÇİN 'SARI' VE 'TURUNCU' ALARM
7 il için 'sarı', 1 il için ise 'turuncu' alarm verildi.
Sarı ve turuncu kodla uyarılan iller şöyle: İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Mersin, Isparta ve Muğla (Turuncu).