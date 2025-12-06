Meteoroloji uyardı: 7 bölgede yağış var! 8 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi

EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Akdeniz, İzmir ve Aydın kıyıları ile Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, Mersin ve Muğla çevrelerinde yerel çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.