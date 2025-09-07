Meteoroloji uyardı! Çok kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; bugün ülkenin birçok yerinde kuvvetli yağış etkili olacak. Yağış beklenen bölgeler arasında Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz de bulunuyor. Ayrıca Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında da kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinin günlük hava durumu tahminini paylaştı. Buna göre, ülkenin büyük bölümü parçalı bulutlu olacak.
Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Batı Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu (Karaman hariç), Batı Karadeniz’in iç kısımları, Doğu Karadeniz, Kırklareli’nin kıyı bölgeleri, Denizli’nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana’nın kuzey ve doğusu, Kastamonu kıyıları ile Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının, İç Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Karabük Çankırı, Kastamonu çevreleri ve Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.