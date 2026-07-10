Meteoroloji uyardı: Çok sayıda ilde kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji, 10 Temmuz 2026 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. İstanbul, Kırklareli, Bursa, Antalya, Burdur, Mersin, Adana, Osmaniye, Konya, Çankırı, Bolu, Düzce, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Amasya, Rize, Trabzon, Artvin ve Ardahan'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Antalya'nın iç kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye çevreleri, Konya'nın batısı, Çankırı'nın kuzey kesimleri, Artvin ile Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; sabah saatlerinde Zonguldak ve Bartın çevreleri ile öğle saatlerinden itibaren Samsun ve Sinop'un iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.