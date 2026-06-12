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  4. Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı! İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olurken; Trakya, Akdeniz'in iç bölgeleri, İç Anadolu'nun güneybatısı ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar ile Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 2

Sabah saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak alarmı! İşte il il hava durumu tahminleri - Sayfa 4

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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