Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve rüzgara dikkat! Yurtta hava nasıl olacak? İşte tahminler...

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar çevreleri ile Muğla'nın iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 33°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

UŞAK °C, 29°C

Az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren parçalı bulutlu