Meteoroloji uyardı: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu