Meteoroloji uyardı: Kuzey ve doğu kesimlerde yağış bekleniyor! İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Burdur ve Eskişehir çevreleri, Muğla, Antalya, Giresun, Trabzon ve Rize’nin iç kesimleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 17 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey, öğle saatlerinde Akdeniz'de güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu