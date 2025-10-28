Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış sürecek, sıcaklıklar düşecek! İşte il il sıcaklık tahminleri...

UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa,Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara’nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.