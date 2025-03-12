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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurdun batı kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, yurt genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. İşte 12 Mart 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Balıkesir çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? - Sayfa 2

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kuzeyinde güney yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? - Sayfa 3

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Sağanak yağmur geliyor! Yağış hangi illerde etkili olacak? - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

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