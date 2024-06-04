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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Eskişehir ve Hakkari çevreleri ile Ankara'nın batı, Bolu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak - Sayfa 1

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak - Sayfa 2

EGE

Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak - Sayfa 3

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Batı Akdeniz'in iç kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak - Sayfa 4

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde batı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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