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  4. Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 3 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güney kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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