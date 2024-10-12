Meteoroloji uyardı: Marmara'da sıcaklıklar düşecek, İstanbul'da kuvvetli yağışa dikkat!
Meteoroloji, 12 Ekim 2024 Cumartesi günü için son hava durumu rapoprunu yayınladı. Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağış var. Hava sıcaklığı Marmara'da 3 ile 5 derece azalacak, kuzeydoğu kesimlerde 2 ile 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yerel ölçekli kuvvetli yağış ve rüzgarlar olabileceği uyarısı yapıldı.
İSTANBUL'UN BATISINDA KUVVETLİ SAĞANAK
Yağışların; İstanbul'un batısı ile Tekirdağ çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Kıyı Ege ile Doğu Akdeniz’de yer yer pus ve sis bekleniyor.
MARMARA'DA SICAKLIK 5 DERECE DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının Marmara'da 3 ilâ 5 derece azalacağı, kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.