Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, yağışlı hava geri dönüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre bugün yurdun güney ve doğusunun yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın batı kıyıları ve Tokat çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

1 | 5