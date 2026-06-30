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  4. Meteoroloji uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 30 Haziran 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Meteoroloji uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Termometreler 40 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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