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  4. Meteoroloji uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İşte 20 Temmuz 2026 il il hava durumu tahminleri...

Meteoroloji uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 1

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey, Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 2

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 37°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 3

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji uyardı: Termometreler 41 dereceyi gösterecek! İşte il il hava durumu tahminleri... - Sayfa 4

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

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