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Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye kötü kokuyu hissedecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda Türkiye'nin batı ve iç bölgeleri için 'azot dioksit' riskine karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye kötü kokuyu hissedecek - Sayfa 1

Geçtiğimiz hafta artan yağışların ardından sıcaklıklar mevsim normallerine dönerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) azot dioksit gazı kaynaklı hava kalitesine ilişkin önemli bir uyarı yaptı.

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Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye kötü kokuyu hissedecek - Sayfa 2

Bu sabah yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir görünüm oluşturdu. MGM, bu durumun yarından itibaren daha fazla şehre yayılmasını bekliyor.

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Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye kötü kokuyu hissedecek - Sayfa 3

MGM'nin internet sitesinde yayımlanan hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi.

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Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye kötü kokuyu hissedecek - Sayfa 4

AZOT DİOKSİT NEDİR?

Azot dioksit, kırmızımsı kahverengi tonunda, keskin kokulu ve zehirli bir gazdır. Kokusu klor gazını andıran bu gaz, atmosferin alt tabakalarında az miktarda bulunur.

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