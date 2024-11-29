Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye kötü kokuyu hissedecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayınladığı 5 günlük hava tahmin raporunda Türkiye'nin batı ve iç bölgeleri için 'azot dioksit' riskine karşı uyarıda bulundu.
Geçtiğimiz hafta artan yağışların ardından sıcaklıklar mevsim normallerine dönerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) azot dioksit gazı kaynaklı hava kalitesine ilişkin önemli bir uyarı yaptı.
Bu sabah yurda giriş yapan yüksek basınçlı hava, batı bölgelerinde puslu bir görünüm oluşturdu. MGM, bu durumun yarından itibaren daha fazla şehre yayılmasını bekliyor.
MGM'nin internet sitesinde yayımlanan hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi.