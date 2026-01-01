Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde kuvvetli kar, buzlanma ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Ocak Perşembe günü için uyarılarda bulundu. Yurt genelinde yağış beklenirken, Doğu ve iç kesimlerde kuvvetli ve yoğun kar, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması istendi. Kıyı bölgelerde ise rüzgârın hızının zaman zaman 60 km/saate ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 1 Ocak 2026 Perşembe gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.
Rapora göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, birçok bölgede yağış görülecek; Doğu ve iç kesimlerde kuvvetli kar, buzlanma ve çığ, kıyılarda ise kuvvetli rüzgâr etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Denizli, Kütahya, Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.