Meteoroloji uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak: İşte il il hava durumu tahminleri...
MGM tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Kütahya, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Bolu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Erzincan, Ardahan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 Temmuz 2025 hava durumu tahminleri…
UYARILAR
Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Ardahan, Erzincan, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli rüzgar uyarısı: Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Toz taşınımı uyarısı: Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleri ile Aydın'ın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısının az bulutlu ve açık, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu ve açık, bu sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı