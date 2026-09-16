Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleri...

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı