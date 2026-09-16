Meteoroloji uyardı: Yurt genelinde sağanak yağış etkili olacak! İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Karadeniz ile Erzincan ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. İşte 16 Eylül 2026 il il hava durumu tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmaması, batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Yurdun kuzeybatısında kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın doğu, Ege'nin kuzeydoğu, Batı Karadeniz'in batı ve İç Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Kastamonu ve Çorum çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeydoğusunda yerel kuvvetli olmak üzere, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı