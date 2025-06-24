Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, "kavrulacağız" dedi ve tarih vererek uyardı: Afrika ile yarışacağız!
Türkiye, yılın ilk büyük sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Meteoroloji'nin deneyimli ismi Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava akımının etkisiyle tarih vererek hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8-10 derece üzerine çıkacağını belirtti. Uçar, “Kuzey Afrika ile yarışacağız” diyerek bazı illeri uyardı.
Uçar, önümüzdeki bir hafta boyunca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkacağını söyledi. Özellikle Aydın gibi bazı şehirlerde termometrelerin 43-44 dereceyi göstereceğini ifade eden Uçar, "Kuzey Afrika ile yarışacağız" dedi.
Türkiye'nin önde gelen meteoroloji uzmanlarından ve emekli Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bugünden itibaren yurdu etkisi altına alacak ve bir hafta sürecek olan yılın ilk ciddi sıcak hava dalgasına karşı uyardı.
Uçar'ın paylaştığı uydu görüntüleri ve tahmin haritaları, Türkiye'nin üzerine yoğun bir "ısı kubbesi" çöktüğünü gösteriyor. Uzman, sıcaklıkların tehlikeli seviyelere ulaşabileceğini vurguladı.