Meteoroloji Uzmanı Ahmet Uçar, "kavrulacağız" dedi ve tarih vererek uyardı: Afrika ile yarışacağız!

Türkiye'nin önde gelen meteoroloji uzmanlarından ve emekli Tahminler Genel Müdürü Ahmet Uçar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, bugünden itibaren yurdu etkisi altına alacak ve bir hafta sürecek olan yılın ilk ciddi sıcak hava dalgasına karşı uyardı.