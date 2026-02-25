Meteoroloji uzmanı Hüseyin Öztel saat verdi: İstanbul’a kar geliyor
Balkanlar üzerine gelen soğuk hava dalgası bu gece saatlerinden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Balkanlar'dan yurda giriş yapan soğuk hava dalgasıyla birlikte nerelerde kar yağacağını açıkladı. İşte detaylar...
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının bu gece itibarıyla Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Sıcaklıkların düşmesiyle birlikte ülkenin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Öte yandan, kuvvetli yağışların suya doymuş topraklarda ve kent merkezlerinde sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapılıyor.
CUMARTESİ GÜNÜ KAR YAĞIŞI
Perşembe günü yüksek kesimlerde, cuma ve cumartesi günü ise kuvvetli olmak üzere kar yağışı bekleniyor.