İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen açıkladı
Yurdun büyük bir bölümünde soğuk hava etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu son hava durumu tahminine göre ise bazı illerde kar yağışının bu akşam başlayarak yarın da devam edeceği açıklandı. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'a ne zaman kar yağacağını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerine göre, Türkiye Ukrayna üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.
Bugünden itibaren özellikle kuzey, iç ve batı bölgelerde sıcaklıklar hızla düşecek. Gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığının yer yer 14 derece birden azalması bekleniyor.
Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise herkesin merak ettiği “İstanbul’a ne zaman kar yağacak?” sorusuna yanıt verdi.
"HAVA SICAKLIKLARI 14 DERECENİN ALTINI GÖRECEK"
Hava sıcaklıklarında gece yarısı 14 derece ve altının görüleceği, Türkiye genelinde mevsim normalleri altında seyredeceği aktarılıyor. Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.