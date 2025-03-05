Meteoroloji uzmanı Orhan Şen tarih vererek uyardı! Gökten toz yağacak: Hangi bölgeler etkilenecek?
Türkiye, Afrika ve Orta Doğu kaynaklı yoğun toz taşınımının etkisi altına giriyor. Uzmanlar, gökyüzünün kırmızı, mor ve sarı tonlarına bürüneceğini ve hava kalitesinin ciddi şekilde düşeceğini belirtiyor. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, toz taşınımının etkili olacağı bölgeleri açıklarken, vatandaşların özellikle sağlık açısından dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyardı.
İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki birkaç gün hava koşullarının risk oluşturabileceğini belirterek, vatandaşlara uyarıda bulundu. Şen, özellikle kapalı alanlarda pencerelerin açılmaması ve dışarı çıkarken mutlaka maske kullanılması gerektiğini vurguladı.
"Bu tozlar bakteri ve mantar taşıyabilir, solunum yolu hastalıkları olanlar büyük risk altında!" diyen Şen, özellikle Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’nun bazı bölgelerinde hava kalitesinin sağlıksız seviyelere düşeceğini belirtti.
TEHLİKE HANGİ BÖLGELERDE DAHA BÜYÜK?
Türkiye’yi etkisi altına alan toz taşınımı özellikle Mardin, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş, Malatya, Ağrı, Konya, Mersin ve Niğde gibi illerde hava kalitesini tehlikeli seviyeye çekebilir.