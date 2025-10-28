Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den kritik uyarı: Türkiye 10 günlük kurak döneme giriyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından yaptığı yeni paylaşımda Türkiye’nin 8-10 gün sürecek yeni bir yağışsız döneme giriş yaptığını açıkladı ve uyarılarda bulundu.
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadaki paylaşımında Türkiye’nin önümüzdeki 8-10 gün boyunca yağışsız bir döneme gireceğini açıkladı.
Son günlerde etkili olan yağışların kesildiğini ve Türkiye’nin yağışsız döneme giriş yaptığını söyleyen Orhan Şen, Yarından itibaren Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor görünüyor. Bu iyi haber değil” ifadelerine yer verdi.
Yağışların barajlara etkisinin hemen görülmediğini anımsatan Şen, “Yağışın barajlara katkısı için 2-3 gün beklemek gerekir” diye de ekledi.