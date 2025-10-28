  1. Ekonomim
Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den kritik uyarı: Türkiye 10 günlük kurak döneme giriyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından yaptığı yeni paylaşımda Türkiye’nin 8-10 gün sürecek yeni bir yağışsız döneme giriş yaptığını açıkladı ve uyarılarda bulundu.

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadaki paylaşımında Türkiye’nin önümüzdeki 8-10 gün boyunca yağışsız bir döneme gireceğini açıkladı.

Şen, bu durumun kuraklıkla mücadele eden ülke için olumsuz bir gelişme olduğunu vurguladı.

Son günlerde etkili olan yağışların kesildiğini ve Türkiye’nin yağışsız döneme giriş yaptığını söyleyen Orhan Şen, Yarından itibaren Türkiye 8-10 gün gibi yağışsız bir periyoda giriyor görünüyor. Bu iyi haber değil” ifadelerine yer verdi.

Yağışların barajlara etkisinin hemen görülmediğini anımsatan Şen, “Yağışın barajlara katkısı için 2-3 gün beklemek gerekir” diye de ekledi.

