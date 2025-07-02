Meteoroloji Uzmanı Özdemirci’den kritik uyarı: Sıcaklıklar 41 dereceye çıkacak
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırırken, Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci bazı illerde hava sıcaklıklarının 41 dereceye kadar çıkabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.
Yaz mevsiminin giderek etkisini artırdığı Türkiye’de sıcak hava dalgası birçok ilde hayatı zorlaştırıyor. Kavurucu sıcakların sürdüğü bu günlerde orman yangınlarında da artış yaşanırken, uzmanlar hem yüksek sıcaklık hem de yangın riski konusunda vatandaşları uyarıyor.
Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, NTV yayınında hava durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"SICAKLIKLAR BELİRGİN ŞEKİLDE YÜKSELECEK"
Özdemirci, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının belirgin şekilde yükseleceğini ve özellikle orman yangınlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.