Meteoroloji Uzmanı Özdemirci’den kritik uyarı: Sıcaklıklar 41 dereceye çıkacak

Yaz mevsiminin giderek etkisini artırdığı Türkiye’de sıcak hava dalgası birçok ilde hayatı zorlaştırıyor. Kavurucu sıcakların sürdüğü bu günlerde orman yangınlarında da artış yaşanırken, uzmanlar hem yüksek sıcaklık hem de yangın riski konusunda vatandaşları uyarıyor.