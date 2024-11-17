Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen İstanbul için zaman verdi: Çok kuvvetli yağacak

Sel ve su baskınlarına dikkat

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Siirt ve Şırnak’ın doğusu, Tunceli ve Bingöl’ün kuzeyi, Bitlis’in güneyi ve Hakkari’nin yüksek kesimlerinde (2 bin rakım ve üzeri) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kar yağışı alan yerlerde buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.