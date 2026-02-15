Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Soğuk hava ve kar yağışı geliyor
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen, gelecek haftanın ilk 3 gününde yağış görüldüğünü ifade etti. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?
Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlere dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Şen’e göre, pazartesi ve salı günleri sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak çarşamba günü kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek.
1 | 5
Şen, “Bu üç günlük süreçte, pazardan çarşambaya kadar sıcaklıklar önce 10 derece artacak, ardından 10 derece düşecek” açıklamasında bulundu.
2 | 5