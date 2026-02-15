  1. Ekonomim
Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi: Soğuk hava ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni haftada hava durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şen, gelecek haftanın ilk 3 gününde yağış görüldüğünü ifade etti. Peki İstanbul'a kar yağacak mı?

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlere dair hava durumu tahminlerini paylaştı. Şen’e göre, pazartesi ve salı günleri sıcak hava etkisini sürdürecek. Ancak çarşamba günü kuzeyden gelen soğuk hava dalgasıyla sıcaklıklar düşecek.

Şen, “Bu üç günlük süreçte, pazardan çarşambaya kadar sıcaklıklar önce 10 derece artacak, ardından 10 derece düşecek” açıklamasında bulundu.

Şen, İstanbul'da sıcaklığın, çarşamba günü 8 dereceye kadar düşeceğini belirtti.

Kar yağışı, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Marmara'nın Uludağ gibi yüksek kesimlerinde çarşamba günü karla karışık yağmur görülebilir. Diğer yerlerde ise önümüzdeki haftanın ilk 3 günü yağmur görünüyor.

