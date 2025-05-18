Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: İstanbul’a yaz ne zaman gelecek?

"PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VAR"

Cumartesi günü başlayan ve etkisini bugün de sürdüren sağanak daha ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da ve Karadeniz'de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil.