Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: İstanbul’a yaz ne zaman gelecek?
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika sağanak uyarısı geldi. Yurdun birçok bölgesinde etkili olan yağışlar bugün de devam edecek. Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul’a yazın ne zaman geleceğini açıkladı.
Marmara'da başlayıp Ege ve Karadeniz'e yayılan sağanak yağışlar bugün de etkisini sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere birçok il için yağmur uyarısı yapılırken, Mayıs ayının son günlerinde havanın nasıl olacağı merak konusu oldu.
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yaz sıcaklarının yaklaştığını belirterek tarih verdi. İşte il il 18 Mayıs hava durumu tahminleri ve Orhan Şen’in dikkat çeken açıklamaları...
"PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VAR"
Cumartesi günü başlayan ve etkisini bugün de sürdüren sağanak daha ne kadar devam edecek? Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazar günü İstanbul dahil olmak üzere Marmara'da ve Karadeniz'de yağmur var ama öyle kuvvetli bir yağış değil.