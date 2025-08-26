  1. Ekonomim
Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den hafta sonu için kritik sıcaklık uyarısı!

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu için hava durumu uyarısında bulundu.

Ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı son dakika açıklamasıyla önümüzdeki günlerin hava tahminlerini duyurdu. 

 Şen, hafta sonunda sıcaklıkların önemli ölçüde artacağını ve yurdun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgarın etkili olacağını ifade etti.

Şen'in tahminlerine göre, Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde ise normalin 1-2 derece altında veya civarında olacak.

 Ancak hafta sonu, tüm yurtta sıcaklıkların 1-2 derece artarak mevsim normallerine ulaşması bekleniyor.

