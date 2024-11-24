Meteoroloji uzmanı Şen, yoğun kar yağışı beklenen illeri açıkladı! İstanbul için saat verdi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak kar yağışı için saat vererek uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar ve soğuk hava uyarılarının ardından Türkiye genelinde dondurucu soğukların etkisini göstermeye başladığını duyurdu. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı etkili olmaya başladı.
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Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kar yağışı beklenen illeri sırasıyla paylaştı.
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