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  4. Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek

Türkiye genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek - Sayfa 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

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Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek - Sayfa 2

Son değerlendirmelere göre, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde önce kuvvetli yağmur görüleceğini, salı günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini belirten Çelik, çarşamba yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

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Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek - Sayfa 3

Çelik, yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini, yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, Kırklareli'nin kıyı kesiminde kuvvetli yağmur şeklinde görüleceğini aktardı.

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Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek - Sayfa 4

Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacağını dile getiren Çelik, çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalmasıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışlar görüleceğini kaydetti.

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