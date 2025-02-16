Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek

Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacağını dile getiren Çelik, çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalmasıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışlar görüleceğini kaydetti.