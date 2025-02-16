Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: Donacağız! Yurt genelinde sıcaklıklar dibi görecek
Türkiye genelinde çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi.
Son değerlendirmelere göre, hafta başından itibaren kuzeybatı kesimlerde önce kuvvetli yağmur görüleceğini, salı günü ise sıcaklığın hızla düşeceğini belirten Çelik, çarşamba yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşerek mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.
Çelik, yarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yağış beklendiğini, yağışların Marmara Bölgesi'nin Karadeniz'e bakan illeri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, Kırklareli'nin kıyı kesiminde kuvvetli yağmur şeklinde görüleceğini aktardı.
Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacağını dile getiren Çelik, çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalmasıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışlar görüleceğini kaydetti.