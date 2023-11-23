Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir

"Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" diyen Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu. Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek" dedi.

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