Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı: İstanbul'a lapa lapa kar yağabilir
Hafta sonu yurt geneli, fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisinde kalacak. Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, pazar günü kar yağışının İstanbul'da etkili olacağını söyledi. Çalışkan, "Şehrin yüksek kesimlerine lapa lapa kar yağabilir" uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Hava sıcaklıkları, hafta sonunda kuzey iç ve batı bölgelerde azalacak, pazar gününden (26 Kasım) itibaren tüm yurtta mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.
Hafta sonunda Türkiye, fırtına, şiddetli yağmur ve kar yağışının etkisi altında olacak. Cumartesi (25 Kasım) günü, şiddetli lodos etkisini gösterecek. Pazar günü İstanbul'a kar yağışı geliyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düşecek.
"Bu hafta sonu hava koşulları geçen hafta olduğu gibi çok kötü" diyen Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, İstanbul dahil olmak üzere yurdun birçok yerine uyarıda bulundu. Çalışkan, "Hafta sonu Bulgaristan'da çok yoğun bir kar yağışı olacak ve bu yağış Türkiye'ye gelecek" dedi.
"İstanbul'da cumartesi gece saatlerinden itibaren karayel güçlenerek fırtınaya dönüşecek. Fırtınanın hızı 100 kilometreye çıkabilir" ifadelerini kullanan Çalışkan, "Cumartesi gecesi çok şiddetli yağışla beraber İstanbul ve Trakya bölgesinde sel tehlikesi bulunuyor" diye konuştu.