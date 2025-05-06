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  4. Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek

Meteoroloji kaynakları, Türkiye genelini etkileyebilecek yeni bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamalarda, bu değişimin sıcaklıklarda dalgalanmalara yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek - Sayfa 1

Meteoroloji kaynakları, Türkiye için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Hızla artan sıcaklıkların ardından, sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.

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Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek - Sayfa 2

Uzmanlar, soğuk hava dalgasının etkisini hızla göstereceğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.

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Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek - Sayfa 3

YENİ HAVA SİSTEMİ GELİYOR

Türkiye'de 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni bir hava sistemi giriş yapacak. Meteorolojik kaynaklar bu değişim ile birlikte sıcaklıkların değişebileceğini duyurdu.

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Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek - Sayfa 4

Meteoroloji uzmanı Gökhan Günerler, pazartesi günü başlayacak olan serin hava dalgasının yaklaşık 10 gün boyunca etkili olacağını belirtti.

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