Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Sıcaklıklar 10-12 derece birden düşecek
Meteoroloji kaynakları, Türkiye genelini etkileyebilecek yeni bir hava durumu uyarısında bulundu. Yapılan açıklamalarda, bu değişimin sıcaklıklarda dalgalanmalara yol açabileceği belirtildi.
Meteoroloji kaynakları, Türkiye için yeni bir hava durumu uyarısı yayımladı. Hızla artan sıcaklıkların ardından, sıcaklıklarda ani bir düşüş bekleniyor.
Uzmanlar, soğuk hava dalgasının etkisini hızla göstereceğini ve vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtti.
YENİ HAVA SİSTEMİ GELİYOR
Türkiye'de 12 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yeni bir hava sistemi giriş yapacak. Meteorolojik kaynaklar bu değişim ile birlikte sıcaklıkların değişebileceğini duyurdu.