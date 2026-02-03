Meteoroloji uzmanı tarih vererek uyardı! Yeni yağışlı sistem geliyor: Tüm Türkiye’ye yayılacak
Türkiye genelinde yeni yağışlı sistem etkili olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin kritik değerlendirmede bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, Türkiye genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Macit, yarın itibarıyla yağışların ağırlıklı olarak doğu bölgelerde etkisini sürdüreceğini belirterek, Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun doğu kesimlerinde yağışların çoğunlukla karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceğini ifade etti.
Yarın, batı bölgelerde yağış görülmeyeceğini kaydeden Macit, "Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın batı kesimlerden yurdumuza giriş yapmasını bekliyoruz. Perşembe günü Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de devam edecek olan yağışların, cuma ve cumartesi günü yurt genelinde yayılmasını bekliyoruz." dedi.