Meteoroloji uzmanı uyardı: İstanbul'da Basra sıcakları kavuracak
İstanbul'da sıcak havadan bunalanlar, serinlemek için sahil ve parkları tercih etti, denizde yüzdü. Uzmanlar, "Arabistan tarafından Basra alçak basıncıyla gelen bir sıcak hava akımı da var. Bu da devamlı geldiği için Türkiye üzerinde sıcak hava kalıcı oluyor" dedi.
Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, serinlemek isteyenler denizde yüzerken bazıları da parklardaki ağaç gölgelerine sığındı.
Millet bahçeleri ve parklar öğle saatlerinde sahillere göre biraz daha boş kalırken, bazı kişiler gölgelik alanlarda dinlenmeyi tercih etti.
Eminönü'nde de yerli ve yabancı turistler şapka ve gözlükleriyle güneşten korunarak gezerken, olta balıkçıları da sıcağa rağmen balık tutmaktan vazgeçmedi.
Sarayburnu sahiline gelen 77 yaşındaki Sadık Alkan, "Denize girmedim ama eğlenmeye, oturmaya, arkadaşlarla vakit geçirmeye geldim. Her zaman geldiğimiz yer. Rüzgarın esmesiyle kendimizi buraya atıyoruz, evde durmaktansa sahile geliyorum." dedi.
Denize giren Cemil Uslu da "Hemen hemen her gün geliyorum. Burayı seviyorum, deniz çok güzel akıntı var ve adrenalin yüksek." diye konuştu.
Ağustostaki sıcaklık devam edecek
Kentte etkili olan sıcak havaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yoğun hissedilen bir sıcaklık yaşandığını söyledi.