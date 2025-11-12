Meteoroloji uzmanı uyardı: Önümüzdeki 3 gün kritik! Kar, yağmur, buzlanma, don...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, ülke genelinde beklenen yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Tekin, "Önümüzdeki 3 gün boyunca ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz" diyerek uyardı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden hava tahmin uzmanı Fevzi Burak Tekin, hava durumu raporlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
BAZI BÖLGELERDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Önümüzdeki 3 gün boyunca ülke genelinde yağışların görüleceğini ifade eden Tekin, "Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ve İç Anadolu'nun kuzeyinin yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde kendini gösterecek. Hava sıcaklığı hafta boyunca mevsim normalleri civarında seyredecek.
"YER YER YOĞUN KAR GÖRÜLECEK"
Gün gün bakacak olursak perşembe günü Marmara'nın doğusu, Antalya'nın batı kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz bölgesi Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağışları göreceğiz. Özellikle perşembe günü Kayseri, Sivas, Niğde, Ordu ve Giresun çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını tahmin etmekteyiz. Yüksek kesimlerde ise bu yer yer yoğun kar şeklinde olacak." dedi
Cuma gününde de ülke genelinde yağışların görüleceğini belirten Tekin, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölge genelinde yine yağışları görmek mümkün olacak. Özellikle Samsun, Gaziantep, Kilis hattı boyunca yağışlar kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerde de yer yer karla karışık yağmur ve kar kendini gösterecek.