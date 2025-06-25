Meteoroloji uzmanından '40 derece' uyarısı: Kuzey Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi
İstanbul ve birçok ilde sıcaklıklar rekor seviyelere ulaşırken, yetkililer vatandaşları özellikle günün belirli saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 25-27 Haziran tarihlerinde İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde aşırı sıcakların etkili olacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, özellikle Çarşamba’dan Cuma’ya kadar sıcaklıkların kent genelinde 34 ila 37 derece arasında seyredeceği belirtildi. Güneş ışınlarının en dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında güneş çarpması riskinin arttığı da vurgulandı.
SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ ARTIRDI
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası bugünden itibaren etkisini artırdı. Hafta sonuna kadar bu dalganın etkisi devam edecek. Özellikle güney bölgelerimizde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşıyor, bazı illerde ise bu seviyenin üzerine çıkıyor.