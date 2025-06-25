Meteoroloji uzmanından '40 derece' uyarısı: Kuzey Afrika sıcakları Türkiye'yi vuracak: Tarih verildi

SICAK HAVA DALGASI ETKİSİNİ ARTIRDI

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, “Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası bugünden itibaren etkisini artırdı. Hafta sonuna kadar bu dalganın etkisi devam edecek. Özellikle güney bölgelerimizde sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşıyor, bazı illerde ise bu seviyenin üzerine çıkıyor.