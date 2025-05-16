  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Meteoroloji Uzmanı'ndan İstanbul uyarısı: Hafta sonu şemsiyeleri hazırlayın

Meteoroloji Uzmanı'ndan İstanbul uyarısı: Hafta sonu şemsiyeleri hazırlayın

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna dair hava durumu beklentilerini paylaştı.

Meteoroloji Uzmanı'ndan İstanbul uyarısı: Hafta sonu şemsiyeleri hazırlayın - Sayfa 1

İstanbul’da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini paylaştı.

1 | 5
Meteoroloji Uzmanı'ndan İstanbul uyarısı: Hafta sonu şemsiyeleri hazırlayın - Sayfa 2

. Macit, cumartesi ve pazar günleri İstanbul genelinde gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

2 | 5
Meteoroloji Uzmanı'ndan İstanbul uyarısı: Hafta sonu şemsiyeleri hazırlayın - Sayfa 3

Ankara'da pazar günü gök gürültülü yağışların olacağını belirten Macit, "Cumartesi günü özellikle hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkıyor" diye konuştu.

3 | 5
Meteoroloji Uzmanı'ndan İstanbul uyarısı: Hafta sonu şemsiyeleri hazırlayın - Sayfa 4

Abdullah Macit, İzmir'de ise cumartesi ve pazar gök gürültülü sağanakların devam edeceğini, kuvvetli rüzgar olacağını kaydetti.

4 | 5