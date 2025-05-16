Meteoroloji Uzmanı'ndan İstanbul uyarısı: Hafta sonu şemsiyeleri hazırlayın
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna dair hava durumu beklentilerini paylaştı.
İstanbul’da hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini paylaştı.
. Macit, cumartesi ve pazar günleri İstanbul genelinde gök gürültülü yağışların etkili olacağını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Ankara'da pazar günü gök gürültülü yağışların olacağını belirten Macit, "Cumartesi günü özellikle hava sıcaklığı 27 dereceye kadar çıkıyor" diye konuştu.