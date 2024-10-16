Meteoroloji Uzmanı'ndan 'soğuk hava' uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kar geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde 5 günlük hava durumu tahminiyle ilgili önemli uyarılarda bulundu.
MGM Hava Tahmini Uzmanı Cengiz Çelik, ülke genelinde 5 günlük hava tahminiyle ilgili açıklama yaptı.
Cengiz Çelik, şunları söyledi:
"Ülkemiz bu gece saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlı sistemle birlikte özellikle perşembe ve cuma günü için kuzey ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar var. Hafta sonundan itibaren de cumartesi, pazar, pazartesi günleri de sadece Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yine aralıklarla yağışlar devam edecek.
"ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE SICAKLIKLAR DÜŞECEK"
Üç büyük ile baktığımızda Ankara'da sadece perşembe günü kısa süreli bir sağanak yağış geçişi var. Onun dışında diğer günler bulutlu olacak hava ancak yağış beklemiyoruz. Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar 13-14 derecelere kadar düşecek. Ancak gece sıcaklıkları sıfır dereceye yaklaşacak. Özellikle sabah güneş doğmaya yakın vakitlerde hava oldukça soğuk olacak.
İstanbul'da önümüzdeki üç gün aralıklarla sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Hafta başı dahil olmak üzere önümüzdeki beş, altı gün boyunca aralıklarla sağanak yağış geçişleri var. En yüksek sıcaklıklara baktığımızda İstanbul'da da 16-17 derece civarında seyredecek.