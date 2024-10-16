Meteoroloji Uzmanı'ndan 'soğuk hava' uyarısı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat: Kar geliyor

"Ülkemiz bu gece saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlı sistemle birlikte özellikle perşembe ve cuma günü için kuzey ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlar var. Hafta sonundan itibaren de cumartesi, pazar, pazartesi günleri de sadece Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'de yine aralıklarla yağışlar devam edecek.