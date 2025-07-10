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Meteoroloji uzmanından uyarı: Haftasonu kavurucu sıcaklar geliyor! Bazı bölgelerde sağanak var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına kamuoyuyla paylaştı.

Meteoroloji uzmanından uyarı: Haftasonu kavurucu sıcaklar geliyor! Bazı bölgelerde sağanak var - Sayfa 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına yaptığı açıklamada, hafta sonuna ilişkin hava durumu beklentilerini paylaştı.

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Meteoroloji uzmanından uyarı: Haftasonu kavurucu sıcaklar geliyor! Bazı bölgelerde sağanak var - Sayfa 2

Ülke genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini söyleyen Çelik, "Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi. Mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz. 

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Meteoroloji uzmanından uyarı: Haftasonu kavurucu sıcaklar geliyor! Bazı bölgelerde sağanak var - Sayfa 3

Ancak özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek" dedi.

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Meteoroloji uzmanından uyarı: Haftasonu kavurucu sıcaklar geliyor! Bazı bölgelerde sağanak var - Sayfa 4

Yurdun büyük bölümünde havanın az bulutlu açık geçeceğini belirten Çelik, sadece orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleriyle Kars, Ardahan çevrelerinde hafta sonunda yağış beklendiğini söyledi.

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