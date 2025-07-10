Meteoroloji uzmanından uyarı: Haftasonu kavurucu sıcaklar geliyor! Bazı bölgelerde sağanak var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına kamuoyuyla paylaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına yaptığı açıklamada, hafta sonuna ilişkin hava durumu beklentilerini paylaştı.
Ülke genelinde sıcak havanın etkili olmaya devam edeceğini söyleyen Çelik, "Marmara'da bugün itibarıyla hava biraz serinledi. Mevsim normallerine yaklaştı diyebiliriz.
Ancak özellikle Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin çok üzerinde sıcaklıklar hafta sonunda da etkili olmaya devam edecek" dedi.