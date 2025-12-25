Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarı: Sibirya soğuğu ve yoğun kar kapıda

Türkiye, hafta sonundan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Uzmanlar, bu sistemle birlikte sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacağını ve birçok bölgede kış koşullarının yeniden etkili olacağını bildirdi.