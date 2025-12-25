Meteoroloji uzmanlarından peş peşe uyarı: Sibirya soğuğu ve yoğun kar kapıda
Karadeniz hattı üzerinden yurda giriş yapması beklenen Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası, hava sıcaklıklarında ani ve sert bir düşüşe yol açacak. Uzmanlar, sıcaklıkların kısa sürede 10 ila 15 derece birden gerileyeceğini belirtti. İşte detaylar...
Türkiye, hafta sonundan itibaren Karadeniz üzerinden gelecek kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkisine giriyor. Uzmanlar, bu sistemle birlikte sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacağını ve birçok bölgede kış koşullarının yeniden etkili olacağını bildirdi.
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ile Emekli Meteoroloji Bölge Müdürü Murat Şahin, art arda yaptıkları değerlendirmelerde, hava sıcaklıklarının kısa sürede 10 ila 15 derece azalacağını vurguladı.
Özellikle Bolu–Düzce–Sakarya hattında yoğun kar yağışı beklendiğini belirten uzmanlar, kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaşabileceği uyarısında bulundu. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çeken yetkililer, sürücülerin tedbirli olması gerektiğini ifade etti.
Kış mevsiminin yüzünü iyiden iyiye göstermesiyle birlikte meteoroloji uzmanlarından kritik uyarılar gelmeye başladı. İTÜ Meteoroloji Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen ve Meteoroloji Emekli Bölge Müdürü Murat Şahin, hafta sonu tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk ve yağışlı sistemin detaylarını paylaştı.